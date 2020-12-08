Pasha Fencer (Savaşçı Paşa), ünlü oyuncu Can Yaman’ın marka yüzü olduğu Android rpg oyunu. Dünya çapında 50 milyon oyuncuya sahip olan dikey RPG oyunu Pasha Fencer Türk oyuncularla da buluştu. Pasha Fencer Türkçe adıyla Savaşçı Paşa Google Play’de! Ön kayda özel Türk oyuncular için hediyeler dağıtılıyor. Giriş yapıldığında elde edilebilen Türkiye için hazırlanan özel kostüm, ön kayıttan sonra Kostüm-Hayat kostümü, özel ön kayıt hediyesi, hediye kodu, 10 devamlı çekme şansına sahip olmak için hemen yukarıdaki Pasha Fencer İndir butonuna dokunarak ön kaydınızı yaptırın.

Pasha Fencer İndir

Türk oyuncuların sabırsızlıkla beklediği RPG oyunu Pasha Fencer, 15 Aralık’ta indirilebilir olacak. Sadece Türk oyuncuların sahip olabileceği hediyelerle Türkiye’deki oyunculara merhaba diyecek oyun, dikey yönde oynanış sunmasıyla ayrılıyor. İlk dikey RPG olarak bu oyunun özel ve dikey kullanıcı arayüzü tek elle oynamanızı sağlıyor. İstediğiniz yerde istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Sunucu kısıtlaması yok! Tüm oyuncularla PK’nın keyfini çıkarın; kardeşlerinizle savaşın, tüm düşmanları yenin. Lig mücadelerine katılın, sosyalleşin, gerçek arkadaşlıklar kurun, birlikte Lig ödüllerinin sahibi olun. Çeşitli ve görkemli kostümler, havalı binekler ve kanatlar, şirin evcil hayvanlar ve güçlü silahları isteğinize göre seçebilirsiniz. Gelir elde etmek, yükseltme yapmak ve ekipman edinmek kolay; günlük görevleri tamamlamanız yeterli. Unutmadan, grafiklerden gözünü alamayacaksınız! Süper gerçekçi üç boyutlu efektler, detaylar, süper görüntü kalitesi, özel efektler ve daha fazlası görsel şölen yaratmak için bir araya geliyor.

Pasha Fencer ön kayıt yaptıranlara özel Kral Balonu, Lakap-Sefere Çık, 2x EXP İksiri, B-Elmas, Sikke, Çevrimdışı AFK Kartı, Eğitim Parşömeni veriliyor.