Path of Traffic oyununda büyük bir sorun var. İnsanlar istedikleri yere gidemiyorlar çünkü arabaları ile geçebilecekleri herhangi bir köprü yok. Halk artık isyan etmeden önce bir mühendisin bu olaya el atması gerekiyor. Evet, sizden bahsediyoruz. Bir mühendis olarak köprüler yapmaya ne dersiniz?

Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Path of Traffic oyununda köprü yapmanız gerekiyor. Oyundaki amacınız her bölümde ihtiyaca ve paraya göre dayanıklı köprüler yapmak. Köprü yaparken kullanacağınız malzemelere dikkat edin. Çünkü fazla malzeme kullanırsanız zarar eder, az malzeme kullanırsanız da köprünüz çöker. Bu yüzden her şeyi iyi ayarlamalısınız. Bir mühendisin yapması gereken de bu zaten!

Path of Traffic oyununda uzunlukları değişen onlarca farklı köprü yapmanız gerekiyor. Yaptığınız köprülerden arabalar başta olmak üzere kamyonlar gibi ağır taşıtlar da geçecek. Bu yüzden köprüleriniz ne kadar dayanıklı olursa o kadar iyidir.

Boş vakitlerinizde oynayabileceğiniz güzel bir oyun olan Path of Traffic, ses efektleri ve grafikleri ile iyi olmasa da yeterli diyebiliriz. Hemen Path of Traffic oyununu indirin ve mühendislik harikası köprüler yapmaya başlayın!