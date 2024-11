path-of-exile-2-sistem-gereksinimleri

2024’ün en çok beklenen oyunlarından biri olan Path of Exile 2 nihayet çıkışını yapıyor. Erken erişim olarak piyasaya çıkacak olan Path of Exile 2 ARPG türüne şekil verecek bir oyun olacak gibi gözüküyor. Eğer siz de herkesten önce bu oyunu deneyimlemek istiyorsanız Path of Exile 2 sistem gereksinimlerine göz atmalısınız. Gelin Path of Exile 2 sistem gereksinimlerine beraber bakalım.

Path of Exile 2, çıkışından önce yayınladıkları uzun videolar ile oyuncuların aklını başından aldı. P2W olmayan, asla da olmayacak olan, bu adil ve tutarlı tavırlarından ötürü oyuncuların büyük beğenisini toplayan Path of Exile, Diablo benzeri oyunlar denildiği zaman akıllara gelen ilk isimlerden biriydi. Hatta öyle ki pek çok ARPG hayranı Path of Exile’ı Diablo’nun önüne konumlandırıyor.

PoE 2 Sistem Gereksinimleri

PoE 2 Sistem Minimum Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-7700 ya da AMD Ryzen 5 2500x

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 (3GB), Intel Arc A380 ya da ATI Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: En az 3 GB VRAM'e sahip bir GPU gereklidir

PoE 2 Sistem Önerilen Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-10500 ya da AMD Ryzen 5 3700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060, Intel Arc A770 ya da ATI Radeon RX 5600XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD önerilir

Path of Exile 2 sistem gereksinimlerine baktığımızda görüyoruz ki en az GTX 960 gücünde bir ekran kartına ihtiyacımız var. Path of Exile 2’nin grafiklerini ve büyüklüğünü düşündüğümüz zaman son derece optimize bir oyun ile karşılaşacağımız düşünüyoruz. Path of Exile 2’den en iyi performans almak için ise RTX 2060 gücünde bir ekran kartına ihtiyacımız var.

PoE 2 Kaç GB?

PoE 2 sistem gereksinimleri içerisinde bizi en çok zorlayabilecek olan kısım depolama olacak gibi gözüküyor. Path of Exile 2’yi bilgisayarınıza yüklemek için 100 GB depolama alanına ihtiyacınız var. Geliştirici ekip Path of Exile 2’yi SSD’ye kurmanızı öneriyor. Günümüzdeki pek çok oyunun artık 100 GB üzeri yer kapladığını düşünürsek Path of Exile 2’nin bu kadar yer kaplaması da normal gibi.

Path of Exile 2 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce Path of Exile oynamış mıydınız? Bilgisayarınız PoE 2 sistem gereksinimlerini karşılıyor mu?