Planet Hunter, tepe kamera açısından oynanış sunan arcade shooting oyunu. Paralı askerin yerine geçtiğimiz oyunda gezegendeki canavarları temizleyerek ilerliyoruz. Zorlu görevlerle dolu aksiyon yüklü bir yaratık avlama oyunu bizlerle.

Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan üç boyutlu üstten görünümlü nişancı oyununda dünya üzerinde gezerek canavarları öldürüyoruz. Dönen dünyada karşılaştığımız farklı yaratıkları verilen göreve bağlı kalarak temizlememiz gerekiyor. Her görevin kendine has zorluğu var. Belli süre içerisinde tamamlamanız gereken görevler 30’u geçmiyor lakin her görev üç farklı mod içerdiğinden oyun hemen sonlanmıyor. Bu arada oyunun kontrol sistemi çok basit değil. Karakteri yönlendirmek kolay olmasına karşın aksiyona girmek aynı kolaylıkla olmuyor; sağ tarafa dizili çok aksiyon tuşu (silah değiştirme, bomba, ekstra can alma, korumayı açma, süre alma vs.) olması çift elle oynamayı gerektiriyor.