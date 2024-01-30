Simülasyon, inşa etme, yönetim ve hayvanları sevenlerin bayılarak oynadığı bir oyun olan Planet Zoo çıktığı günden beri büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Pek çok oyuncu Planet Zoo’yu deneyimlemek istiyor ancak oyun resmi Türkçe dil desteğine sahip olmadığı için kullanıcılar çekimser yaklaşıyor. Planet Zoo Türkçe yama ile bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Planet Zoo bir simülasyon oyunu olduğu için anlaşılması güç bir oyun olabilir. Pek çok farklı sistemin ve detayın bulunduğu bu oyunun öğrenme eğrisi sizin için zorlayıcı olabilir. Bu nedenle Planet Zoo Türkçe yama indirmek isteyebilirsiniz. Planet Zoo Türkçe yama yükleyerek oyunu daha iyi anlayabilirsiniz. Böylece oyundan aldığınız keyif de artacaktır.

Siz de aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin ve Planet Zoo Türkçe yama nasıl yapılır hemen öğrenin.

Planet Zoo Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Öncelikle Planet Zoo Türkçe yama dosyasını indirin.

Ardından Winrar ile indirdiğiniz dosyayı açın.

ile indirdiğiniz dosyayı açın. Daha sonra Winrar ile açtığınız dosyanın içindekileri kopyalayın.

Akabinde oyunun kurulu olduğu dosya dizinini açın.

dosya dizinini açın. Kopyaladıklarınızı yapıştırın.

Değiştirme uyarısına onay verin.

İşlem tamam. Planet Zoo Türkçe yama bilgisayarınıza başarıyla yüklenmiş olacak.

Not: Bu yama oyunun 1.13.0 sürümü ile uyumludur. Başka bir sürüm ile çalışmayabilir.

Planet Zoo Hakkında

Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayınlanan Planet Zoo 2019 yılında piyasaya sürüldü. Adından da anlaşılacağı üzere hayvanat bahçesi inşa ettiğimiz bu oyun son derece kapsamlı ve detaylı bir oyundur.

Bir hayvanat bahçesi inşa edip onu yönettiğiniz bu oyuna sürekli yeni içerik ekleniyor. Çıkışından bu yana 20’ye yakın DLC ile zenginleştirilen Planet Zoo simülasyon oyunu severleri mest edebilecek bir yapım.

Planet Zoo Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz ne zamandan beri Planet Zoo oynuyorsunuz? Planet Zoo Türkçe yama sizce nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.