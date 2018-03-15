PUBG Mobile, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz online hayatta kalma oyunu. PUBG mobil versiyonu, Tencent Games’in imzasını taşıyor. Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen PUBG mobil oyunu, PC sürümünden portlanmasıyla yeni nesil grafikleri mobil cihazlara getiriyor.

PC oyuncularının gözde oyunlarından PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS kısa adıyla PUBG, mobil platformda nihayet indirilmeye açıldı. PUBG mobil versiyonunun geliştiricisi farklı olduğundan oyunun orijinalliğine ilişkin soru işaretleri olabilir ancak oyunun resmi açıklamasından ve de kapak görsellerinden de anlayacağınız Tencent Games oyunun yapımcısıyla birlikte çalışan isim. Dolayısıyla resmi lisanslı bir oyun. Oyuna geçecek olursam; PUBG mobil versiyonu PC’den portlandığından görsel açıdan günümüzdeki mobil oyunların çok ilerisinde, gerçekten konsol kalitesinde grafikler sunuyor. Sadece görseller değil, ses tarafında da kalite söz konusu. Üç boyutlu ses efektleri ve 7.1 kanal surround ses ile yüksek kalitede ses deneyimi yaşatan oyun, oynanış olarak PC’deki ile birebir.

Oyuncular (100 oyuncu) savaş alanına (8x8 km) paraşütle atladıktan sonra keşfe çıkıyor. Oyuncular bireysel hareket edebildiği gibi takım kurup koordineli ilerleyebiliyor. Hayatta kalmayı başaran son oyuncu arenanın kazananı oluyor.

PUBG Mobile Özellikleri: