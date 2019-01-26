Tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Primal Legends bir mobil strateji oyunudur.

Rengarenk bir atmosfere sahip olan oyun ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunuldu. Kusursuz grafikler eşliğinde oyuncuların karşısına çıkan yapım dünyanın farklı yerlerindeki strateji tutkunlarını ortak bir platformda karşı karşıya getiriyor. Oldukça sağlam görseller ile karşımıza çıkan oyunda ordumuzu toplayacak ve gerçek oyuncuların ordularına karşı ölümüne savaşacağız. Oynaması kolay bir yapıya sahip olan oyunda 300’den fazla farklı seviye yer alıyor. Oyuncular ilerledikçe seviyelerini artırabilecek ve daha güçlü bir hale gelebilecekler. Ayrıca oyuncular seviyelerine uygun rakipler ile karşı karşıya gelecekler.

Gerçek zamanlı olarak PvP maçlarına katılacağımız oyunda dünyanın her yerinden oyuncular ile düellolara katılabileceğiz. Son kahramanların güçlerini de keşfedeceğimiz oyunda Göz alıcı 2D grafik açıları yer alacak.

Tamamen ücretsiz bir yapıya sahip olan oyun iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.