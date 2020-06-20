LoL (League of Legends)'de En Çok Karşılaşılan Sorunlar

Riot Games tarafından geliştirilen LoL (League of Legends) ilk kez 27 Ekim 2009 tarihinde oyun pazarına sürüldüğünden bu zamana geçen sürede inanılmaz başarılara imza attı. Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun tercih listesinin birinci sırasında yer alan bu video oyununu oynarken sadece bu oyunun oyuncularının karşılaştığı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Peki, oyuncuları zaman zaman sinir küpüne çeviren bu sorunlar nedir? Gelin, video oyununda en çok yapılan hataları ve rastlanan sorunları birlikte inceleyelim.

LoL (League of Legends) Oyuncularının Karşılaşabileceği Sorunlar

Peki, oyuncuların LoL (League of Legends) oyununda en çok karşılaştığı sorunlar nelerdir? Bu listede, söz konusu video oyununda en çok karşılaşılan ve kullanıcıları sinirlendiren sorunları bir arada topluyoruz. İşte oyuncuların bu video oyununda en çok rastladığı problemler!

1. Takım Oyuncularının Bireysel Hareket Etmesi

LoL (League of Legends) bir takım oyunudur ancak takımınızdaki oyuncuların bazıları bireysel olarak hareket edebilir. Takımdan bağımsız hareket ettiğini gördüğünüz takım arkadaşlarınızı bu gibi durumlarda tatlı bir dil kullanarak uyarmanız gerekebilir.

2. Takım Oyuncularının Beslemesi

Bu aslında video oyunun eşleştirme sisteminin tamamen kusursuz olmamasından kaynaklanan bir sorundur. Oyuncular, bu video oyununda sınırsız hesap açmakta özgürdür. Yeni hesap açan ancak tecrübeli olan oyuncular, oyunla ilgili hiçbir bilgisi olmayan oyuncularla eşleştiği için oyuna yeni başlayan oyuncular haksızlığa uğrayabiliyor ve karşı takımın oyuncularına sürekli olarak ölebiliyor.

Uzun bir süreden beri LoL (League of Legends) oynuyorsanız bile takımınızda rakip takımı besleyen oyuncuların olması her zaman muhtemel olacaktır. Bu oyuncuların çoğu rakip takımı istemeden besleyen oyuncular olsa da maalesef ki bilinçli olarak besleyen oyuncular da vardır. Bu oyuncuları tıpkı yukarıdaki tavsiyemizde de belirttiğimiz gibi tatlı bir dille uyarmanızı tavsiye ediyoruz.

Oyunun sonunda bilerek beslediğini düşündüğünüz oyuncuları rapor etme imkânına sahip olduğunuzu da unutmayın. Maçı takım oyuncularının bilerek beslemesinden ötürü kaybettiğinizde bu oyuncuları şikâyet edebilirsiniz.

3. Güçlendirme Veren Canavarların Çalınması

Oyuncuların bu video oyununda en çok rastladığı sorunlardan bir tanesi, rakip takımdaki birisinin uzakta beklediğinden bihaber olarak ejder ve baron gibi güçlendirme veren canavarları kesmek için yoğun çaba sarf etmesidir. Bu şampiyonların rakipleri genellikle Lux'un ultisi gibi geniş menzillere sahip yetenekleri olur. Lux gibi yeteneklerini çok uzun mesafelere isabet ettirebilen şampiyonlar, güçlendirme veren canavarı öldürdükten sonra kolaylıkla kaçabilir.

Güçlendirme veren canavarların çalınmasının en önemli nedenlerinden biri ise güçlendirme veren canavarın olduğu alanda totem taramasının yapılmamasıdır. Canavarlardan uzaktaki geniş menzile sahip olan şampiyonlar genellikle bu totemlere güvenir. Takımınız canavarın çevresindeki totemleri birer birer yok ettikten sonra canavarın ne kadar canının kaldığını göremediği için onu öldüremez.

4. Hiç Beklenmedik Bir Anda Ping Yükselmesi

Oyuncuların en çok muzdarip olduğu sorunlardan biri olan anlık ping artması özellikle de takım savaşlarında büyük bir soruna neden olabiliyor. Şampiyonunuz tank veya Lux gibi hayat kurtarıcı şampiyonlardan biri ise anlık ping yükselmesi takım savaşını kaybetmenize yol açabilir.

Bu oyuna alternatif olarak hangi oyunları oynayabileceğinizi merak ediyorsanız LoL (League of Legends) benzeri oyunları kontrol edebilirsiniz.