League of Legends (LoL) Ne Kadar İnternet Yer?

Riot Games tarafından sunulan MOBA türündeki oyunu oynayan pek çok kişi, League of Legends (LoL) ne kadar internet yer sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde LoL'ün internet kullanımı ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız.

En iyi MOBA oyunları arasında yer alan League of Legends'ın veri kullanımı, sınırlı kota içeren internet ağlarında çok büyük bir öneme sahiptir. Peki, yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran LoL ne kadar internet harcar?

LoL Ne Kadar İnternet Yer?

League of Legends 1 saatte ortalama olarak 40 MB ila 100 MB civarında internet tüketir. Bu miktarların ortalama değer olduğunu ve farklılık gösterebileceğini belirtmek gerekiyor. Yani 100 MB'dan daha az veya daha yüksek bir veri tüketimi olabilir.

MOBA türünün başarılı bir örneği olan LoL'de veri tüketimine etki eden birden fazla faktör bulunuyor. Örneğin oyunu yüksek grafik ayarlarında oynamak daha fazla internet tüketimine neden olur.

League of Legends çevrim içi tabanlı bir oyun olduğu için her yıl çeşitli güncellemeler yayımlanır. Bu güncellemelerin bazıları küçük dosya boyutuna sahipken bazıları ise yüksek dosya boyutuna sahiptir. Dolayısıyla güncellemeler daha fazla veri harcanmasına yol açar.

Veri tüketimine etki eden bir diğer faktör ise sesli sohbet özelliğidir. Peki, tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oynanan LoL'ün internet kullanımını azaltmak için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?

LoL İnternet Kullanımı Nasıl Azaltılır?

Güncellemeleri kotasız internet üzerinden yapın.

Grafik ayarlarını düşürün.

Sesli sohbet özelliğini devre dışı bırakın.

League of Legends'ta veri kullanımını azaltmak için uygulayabileceğiniz çeşitli yöntemler bulunuyor. Bunlardan ilki güncellemeleri kotasız internet ağ üzerinden yapmaktır çünkü güncellemeler bazen büyük boyutlu olabiliyor.

Diğer yöntem ise grafik ayarlarını düşürmektir. Oyunu daha düşük grafik ayarlarıyla oynayarak daha az veri kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Oyunda birlikte maça katıldığınız kişilerle sesli iletişim kurabilmenize imkân tanıyan bir özellik bulunuyor. Sesli sohbet özelliği kullanmayarak internet kullanımını azaltabilirsiniz.

Bu rehberde popüler MOBA oyunlarından biri olan League of Legends'ın veri tüketimi hakkında merak edilen bazı soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.