PUBG: New State, PUBG Mobile 2 oyununu bekleyenler için yepyeni battle royale. Android ve iOS mobil platformda indirme rekoru kıran battle royale oyun PUBG Mobile’ın ikincisi PUBG Mobile 2 yerine PUBG New State ismiyle çıkış yaptı. Yeni PUBG mobile PUBG: New State, Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor. Alternatif olarak PUBG: New State APK indirme linki eklenecektir.

PUBG: New State İndir

PUBG Mobile, şu anda mobilde en çok oynanan battle royale oyunlar arasında ve sürekli yeni içeriklerle güncelleniyor. Büyük ödüllü online turnuvaların da gerçekleştiği oyunun ikincisi versiyonu da heyecanla bekleniyor. PUBG Mobile 2 ne zaman çıkacak? PUBG Mobile 2 çıkış tarihi ne zaman? gibi pek çok soru soruluyor. PUBG Mobile 2 bekleyenler için güzel haber orijinal battle royale PUBG’nin yapımcıları KRAFON Inc ve PUBG Studio’dan geliyor. PUBG New State, 25 Şubat 2021 tarihinde mobil oyuncuların beğenisine sunuldu. Peki, PUBG Mobile 2 oyunculara neler sunuyor?

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS’un yaratıcısı PUBG Studio’nun en yeni oyunu PUBG New State’de 100 oyuncu birbiriyle karşı karşıya geliyor ve çeşitli silahlarla taktiksel savaşıyorlar. Sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalana kalana dek savaş sürüyor! Sürekli daralan Mavi Alan ile oyuncular üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve eşyalar bulmaya çalışıyor. Sadece en güçlüler hayatta kalan unvanına sahip oluyor.

Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: New State, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor. Mobil oyunlarda gelmiş geçmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlıyorlar. Mobil oyun optimize edilmiş gerçekçi silah kullanımının keyfini çıkarıyorlar. Birçok farklı silah mevcut ve özelleştirmeyle kişiselleştirilebiliyor. Çeşitli araçlarla keşfedilebilir 8x8 km’lik devasa boyuttaki açık dünyalara sahip olan yeni nesil hayatta kalma oyunu, daha geniş PUBG evreninde geçiyor. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecektesiniz. Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele yepyeni bir savaş alanına evrilmiş durumda.