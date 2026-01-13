Telefonunuza o SMS geldi: "Paketinizin %80'ini kullandınız." Ama siz o sırada Erangel'de son alana kalmışsınız, kalbiniz küt küt atıyor. Oyuna devam edip kotayı aşım ücretiyle mi yüzleşeceksiniz yoksa oyunda mı çıkacaksınız?

Genellikle oyuncular, online oyunların video izlemek gibi çok internet yediğini sanır. Bu büyük bir yanılgıdır. YouTube'da 1080p video izlemek, PUBG oynamaktan kat kat daha fazla internet harcar. Peki PUBG Mobile tam olarak ne kadar veri tüketiyor? Mikrofonu açmak faturayı kabartır mı? İşte detaylı analiz.

PUBG Mobile Ne Kadar İnternet Yer?

PUBG Mobile'ın veri kullanımı; haritaya, oyuncu sayısına ve en önemlisi mikrofon kullanımına göre değişir. Ortalama bir maçın 20-30 dakika sürdüğünü varsayarsak;

1. Mikrofon ve Sesli Sohbet Kapalıysa

Eğer "Solo" giriyorsanız veya takım arkadaşlarınızla konuşmuyorsanız, PUBG Mobile şaşırtıcı derecede cimridir. Sadece oyuncu konumlarını ve hareketlerini sunucuya gönderir.

Dakikada : Yaklaşık 0.5 MB - 0.8 MB

: Yaklaşık 0.5 MB - 0.8 MB 1 Saatte: Yaklaşık 30 MB - 50 MB

2. Mikrofon ve Sesli Sohbet Açıksa

İşin rengi burada değişiyor. Ses verisi, oyun verisinden fazla yer kaplar. Sürekli konuşulan, gürültülü bir squad maçında tüketim artar.

Dakikada : Yaklaşık 1 MB - 1.5 MB

: Yaklaşık 1 MB - 1.5 MB 1 Saatte: Yaklaşık 60 MB - 90 MB

Özetle: Ortalama bir 4GB'lık interner paketiniz varsa, yaklaşık 40-50 saat boyunca aralıksız PUBG Mobile oynayabilirsiniz.

Veri Tüketimini Artıran Gizli Düşmanlar

Ben sadece oynadım ama 1 GB internetim gitti, diyorsanız suçlu oyunun kendisi değil, arka planda dönen işlerdir.

Oyun İçi İndirmeler: PUBG Mobile'a girdiğinizde "Harita İndiriliyor" veya "Kaynak Paketi İndiriliyor" uyarısını görüp iptal etmezseniz, oyun arka planda yüzlerce MB veri çeker. Sadece bir harita bile 100 MB'ın üzerindedir. Kostüm paketleri ise GB'ları bulabilir. Arka Plan Uygulamaları: Siz oyun oynarken Instagram, WhatsApp yedeklenmesi veya Play Store güncellemeleri çalışıyorsa, interneti onlar bitirir. Pinginizin yükselmesi de genellikle bundandır.

Kotanızı Korumak İçin Taktikler

Otomatik İndirmeleri Kapatın: Oyunun Ayarlar> İndirmeler kısmına gidin ve "Otomatik İndirme" seçeneğini asla veya sadece WiFi olarak işaretleyin. Gereksizse Mikrofonu Kapatın: Öldükten sonra izleyici modundaysanız veya takım arkadaşlarınızla konuşmanız gerekmiyorsa mikrofonu ve hoporlörü kapatın. Bu, veri kullanımını yarı yarıya düşürür. Haritaları Evde İndirin: Dışarı çıkmadan önce oynamayı planladığınız haritaların WiFİ üzerinden güncel ve inmiş olduğundan emin olun. Telefonun "Veri Tasarrufu" Modunu Açın: Bu mod, siz oyun oynarken arka planda Instagram vaya TikTok'un veri çekmesini engeller. Böylece hem internetiniz gitmez hem de pinginiz düşer.

Korkmanıza gerek yok. PUBG Mobile, modern uygulamalar arasında en az internet harcayan aktivitelerden biridir. Mikrofonu idareli kullanır ve indirmeleri WiFi'a saklarsanız, en küçük internet paketiyle bile ay boyu krallar gibi oynarsınız.