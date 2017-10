Railroad Madness, oynarken bana biraz Hill Climb Racing’i anımsatan off-road yarış oyunu. Zorlu hava koşulları ve pistler için özel olarak tasarlanmış 4x4 arazi araçlarıyla yarışlara katıldığınız oyunda dikkatli olmazsanız ya tepetaklak geliyor ya da benzininiz bittiğinden yarışı tamamlayamıyorsunuz.

Online oynanmayan, görev odaklı bir fizik tabanlı yarış oyunu formunda karşımıza çıkan Railroad Madness, yan kamera açısından oynanış sunuyor. Arazi araçlarını zor taşıyan, her an çökecekmiş hissine kapılacağınız pistlerde yarışıyorsunuz. Her yarış öncesinde yapmanız gerekenler söyleniyor ve harita üzerinden hangi noktada olduğunuzu görebiliyorsunuz. Yarışa başlamadan elbette araç seçimi yapmanız gerekiyor. Motor, lastik, şanzımanları yükseltilebilen, nitro gibi güçlendiricilere sahip 4x4 arazi araçları seviye atladıkça açılıyor.

Araçların kontrol sağlamak için sağ ve sol yandaki - hafif silik - butonları kullanıyorsunuz. Hayati önem taşıyan benzin göstergesi de bu butonların olduğu yere konumlandırılmış. Bitiş çizgisine ne kadar kaldığını sol üstten takip ediyorsunuz. Sağ üssteki Pause butonuyla da yarışı istediğiniz bir anda durdurup yeniden başlayabiliyorsunuz.