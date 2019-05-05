Tarihteki en büyük tren şirketini kur! Tren simülatörünü oynayın, tren istasyonunu yükseltin ve demiryolu imparatorluğuna doğru sihirli pistlerde sürün. Erkekler ve kızlar için en iyi tren oyunlarını oynayın: ücretsiz olarak Railway Station Craft'ı indirin.

Thomas, Barry, John ve arkadaşları senin kadar tren severler, bu yüzden Railway Station Craft'i indir ve onlarla oyna. Bir maceraya atıl ve dünyanın en büyülü tren yollarında yolculuğa başla. İşçiliği ve bina modu ile Arcade tren oyununu test edin, demiryolu kralı olmak için hazırlanın. Para kazan, arkadaşlarınla yarış, unutma tren seyahat etmenin en iyi yoludur.

Sihirli pistlerde gezinin ve tren hobinizi geliştirin. Metro trenlerini sevdin mi? Onlara isim verin! Thomas Treni, Barry Treni. Arkadaşlar, trenler ve demiryolu imparatorluğu bedava eğlenceli oyunlardan birinde. Bütün dünyayı inşa et, birçok tren istasyonu ve sevimli madenci treninde birlikte ol. Arkadaşlarınızla yarışın ve büyük afişin tepesine ulaşın!