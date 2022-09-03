Yeni Başlayanlar İçin Minecraft Rehberi

Minecraft rehberi, dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan açık dünya oyununa yeni başlayan oyunculara kılavuzluk eder çünkü Minecraft, çok detay içeren bir yapımdır. Bu yazıda yeni başlayanlara yol gösterecek ipuçları hazırladık. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve oyun hakkında yapılabilecekler konusunda bilgiye sahip olabilirsiniz.

Minecraft oynamak isteyen oyuncular maalesef oyundaki rehber ve öğretici noktaların noksanlığından dolayı zorlanabiliyorlar. Sizler için hazırladığımız bu rehberimiz sayesinde oyundaki ilk gününüzü çok daha kolay bir şekilde atlatabilir ve ardından oyuna dair bilmeniz gereken temel noktalar hakkında fikir edinebilirsiniz. Tabii ki bunun için ilk olarak Minecraft'ı bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor.

Minecraft Rehberi: Yeni Başlayanlar İçin İpuçları

Ağaçlara vurarak odun toplayın.

Kazma yapın.

Taş Toplayın.

Bir ev inşa edin.

Yiyecek bulun.

Ortamı aydınlatın.

Kaynak toplayın.

Çiftlik kurun.

Elmas bulun.

Evin güvenliğini yükseltin.

Yukarıda popüler açık dünya oyununa yeni başlayan oyuncular için 10 ipucu bulunuyor. Bunların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Ağaçlara Vurarak Odun Toplayın

Oyuna ilk başladığınız zaman envanterinizde hiçbir şey olmaz. Bu nedenle oldukça büyük bir haritanın üzerinde öncelikle ne yapılması gerektiğini merak edebilirsiniz. Oyuna girer girmez yapmanız gereken ilk şey kaynak toplamaktır.

Çevrenizdeki ağaçların yanına gidin ve yumruklamaya başlayın. Bu işlem, kontrol ettiğiniz karakterinize herhangi bir zarar vermez. Bu şekilde odunlar toplayın. Daha sonra odunları tahtaya dönüştürmek için envanterinizi açın ve craft işlemini gerçekleştirin.

Kazma Yapın

Bir sonraki aşamada envanterinizde yer alan tahtalar ve çubuklar ile bir kazma yapmanız gerekiyor. Tahtaları craft ederek çubuk elde edebilirsiniz. Oluşturduğunuz tahta kazma sayesinde çeşitli kaynaklar toplayabilirsiniz. Kazmanın belirli bir can seviyesinin olduğunu unutmamak gerekiyor.

Taş Toplayın

Oluşturduğunuz tahta kazmayla ilk olarak taş toplayabilirsiniz. Topladığınız taşlar ile kazma, kürek, balta, çapa gibi ürünler elde edebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Bir Ev İnşa Edin

Popüler açık dünya oyununda hava karardığında çeşitli yaratıklar ortaya çıkar. Bu sebepten ötürü karanlıkta etrafta gezmek pek güvenli değildir. Geceyi güvenli bir şekilde atlatmak için ev inşa edebilirsiniz. İnşa ettiğiniz evin ilk etapta üst düzey olmasına gerek yok.

Yiyecek Bulun

Hayatta kalabilmeniz için büyük bir öneme sahip olan sığınağı oluşturduktan sonra beslenme aşamasına geçebilirsiniz. Karakterinizin düzgün bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Başlangıçta çilek, elma, et, balık gibi yiyecekler tüketebilirsiniz.

Bazı yiyecekler diğerlerine kıyasla daha fazla tokluk hissiyatı sağlar. Bu, kontrol edilen karakterin açlığa daha uzun süre dayanabileceği anlamına gelir.

Ortamı Aydınlatın

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan açık dünya oyununda yer alan yaratıklar ışıktan pek hoşlanmaz. Bu nedenle hava aydınlıkken çevrede bir yaratık göremezsiniz. Dolayısıyla bulunduğunuz ortamı aydınlatabilirsiniz.

Söz konusu işlem için gerçekleştirebilmek için meşalelere ihtiyacınız var. Meşale yapabilmek için çubuk ve kömür yeterlidir. Bu iki ürünü craft ederek meşale elde edebilirsiniz.

Kaynak Toplayın

Çok uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan oyunda daha iyi ürünlere sahip olabilmek için odun ve taşın haricinde çeşitli kaynaklar toplamanız gerekiyor. Bu kaynakları mağazalardan toplayabilirsiniz.

Çiftlik Kurun

Gıda kaynağı, yaşamı sürdürebilmek için büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda sorun yaşamamak için bir çiftlik kurmayı tercih edebilirsiniz. Demirler ile bir kova oluşturun. Oluşturduğunuz kova ile sığınağınıza yakın bir konuma küçük bir havuz yapın.

Suyun üzerine ve çevresine toprak ekleyin. Toprağa çapa ile daha elverişli hâle getirin. Bu işlemin ardından tohum ekin. Ektiğiniz tohumlar bir süre sonra büyüyecek ve hasat edilmeye hazır olacaktır.

Elmas Bulun

Elmas, oyundaki en değerli cevherlerden bir tanesidir ve oldukça kullanışlıdır. Oyuncular elmaslardan çeşitli aletler ve teçhizatlar oluşturabilir. Bu sebepten ötürü oyunda elmas bulmaya çalışın.

Evin Güvenliğini Yükseltin

Oyunda belirli bir aşama katettikten sonra evinizin güvenliğini yükseltebilirsiniz. Böylelikle sığınağınızı dış tehditlere karşı çok daha güvenli hâle getirmiş olursunuz. Ahşap güzel bir görünüme sahip olabilir fakat taş çok daha güvenlidir çünkü yangın tehlikelerini önleyebilir.

Bu yazıda dünyanın en popüler video oyunlarından bir tanesi olan Minecraft'a yeni başlayan oyuncular için birbirinden önemli ipuçlarını açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Minecraft Item kodları nasıl yazılır sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.