Minecraft Dürbün Yapımı Rehberi

Minecraft dürbün yapımı rehberiyle sahip olacağınız eşya, uzaktaki yerlere yakından göz atabilmenize imkân tanır. Peki, söz konusu eşyaya sahip olmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda pek çok oyuncu tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Detaylı craft sistemiyle ön plana çıkan açık dünya oyunu, bazı objeleri birleştirerek yeni eşyalar elde edebilmenizi sağlıyor. Dolayısıyla Minecraft'ta zayıflık iksiri hazırlayabilir, bir barınak inşa edebilir, silah elde edebilir ve hatta dürbün yapabilirsiniz.

Uçsuz bucaksız haritada yeni yerler keşfetmenize olanak tanıyan dürbüne sahip olabilmek için iki adet bakır külçesine ve bir adet ametist parçasına sahip olmanız gerekiyor. Bu iki nesneyi çalışma masasında birleştirdiğiniz takdirde dürbünü envantere ekleyebilirsiniz.

Minecraft Dürbün Yapımı Adımları

Çalışma Masası'nı açın.

En üstteki kutucuğa ametist parçasını ekleyin.

Ametistin altındaki iki kutucuğa bakır külçelerini ekleyin.

Sağ tarafta dürbün çıkacaktır.

Dürbünü envantere taşıyın.

Yıllarca popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan oyunda dürbün yapabilmek için öncelikle Çalışma Masası'nı açın. Açılan pencerede yer alan en üstteki kutucuğa ametist parçasını ekleyin. Ametist parçasının altındaki iki kutucuğa ise bakır külçelerini koyun.

İki adet bakır külçesi ve bir adet ameist parçasını kutucuklara eklediğiniz takdirde sağ tarafta bir dürbün çıkacaktır. Dürbünü mouse yardımı ile envantere taşıyın. Artık söz konusu eşyaya envanterinizden ulaşabilir ve pratik şekilde kullanabilirsiniz.

Minecraft'ta Dürbün Nasıl Kullanılır?

Tüm dünyada çok sayıda oyuncu tarafından oynanan Minecraft'ta craft işlemiyle elde ettiğiniz dürbünü çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle karakterin elinde dürbünün olması gerekiyor. Bu durumdayken mouse'a sağ tıkladığınızda dürbünü kullanabileceksiniz.

Dürbün sayesinde uzakta yer alan nesnelere yakından bakabilirsiniz. Bu sayede uzak mesafede nelerin yer aldığını kolayca görebilirsiniz. Söz konusu eşyanın kolayca yapılabilmesi ve kullanılabilmesi de önemli bir avantajdır.

Bu yazıda yıllar önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen günümüzde hâlâ oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan yapımda dürbünün nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilir ve fareye sağ tıklayarak dürbünü kullanmaya başlayabilirsiniz.