Remini, fotoğrafların kalitesini artırmak için kullanabileceğiniz mobil uygulamalardan biri. Remini, eski fotoğraf makineleri veya cep telefonlarıyla çekilmiş düşük kalitede fotoğrafları yüksek çözünürlüklü ve net hale getirdiğini iddia ediyor. Remini uygulamasını Google Play üzerinden Android telefonunuza ücretsiz indirip deneyebilirsiniz.

Remini İndir

Remini, son teknoloji yapay zeka üretim teknolojisini kullanarak profesyonel film prodüksiyon seviyesinde görüntü geliştirme ve restorasyon teknolojilerini günlük hayata getiriyor. 2019’da çıkış yapan uygulama ile şimdiye kadar 10 milyondan fazla düşük çözünürlüklü, bulanık, sıkıştırılmış ve hasar görmüş fotoğraf iyileştirilmiş. Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden bahsetmem gerekirse;