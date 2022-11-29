iOS mu Yoksa Android mi?

Dünya birçok konu bakımından ikiye bölünmüş durumdadır. Bu tartışmalardan biri de iOS mu, Android mi? Tartışmasıdır. Bu konu epey bir tartışılmış olsa da halen sonuçlanmamıştır.

Bunun en büyük nedeni ise bu durumun çoğunlukla öznel olmasından kaynaklanmaktadır. Tabi arada nesnel kanıtlar olmuş olsa da halen açık ara en çok tartışılan konulardan biridir. Peki Android mi, iOS mu? Gelin, birlikte bakalım.

Android mi? iOS mu?

Bu soruya cevap vermek oldukça zor. Elbette maddi sebeplerden dolayı birçok kişi Android’i tercih etmiş olsa da bir o kadar gönülleri iPhone’da kalmaktadır. Bunun nedeni ise iPhone’lar diğer cihazlara kıyasla oldukça başarılıdır.

iPhone, açık ara farkla işletim sistemi, kamera ve işlemci farkından dolayı Android cihazlara yüksek derecede fark atmaktadır. Fakat, Android cihazların yüksek seviyedeki batarya kapasitesi ve APK kurulumu yapması iPhone cihazları geri de bırakan bir unsur olmaktadır.

Öyle ki milyonlarca insan APK uygulamaları her zaman kullanmaktadır. Bunun nedeni ise APK’nin orijinal uygulamadan çok daha avantajlı olmasından kaynaklanmaktadır.

iOS sadece iPhone cihazlar üzerinde çalışabilen bir işletim sistemidir. Tıpkı Mac cihazlarda olduğu gibi kendi işletim sistemine sahiptir. Android ise birçok cihazda çalışmakta ve sorunsuz bir şekilde çalıştığını söylemek zor. Çünkü Android işletim sistemi her cihazda farklı olarak çalışmakta ve her zaman kompakt bir yapıda çalışamamaktadır.

Bu sebepten ötürü Android bir işletim sistemi iOS’a kıyasla oldukça düşük kalmaktadır. Ancak, Android işletim sistemini bir kenara atmak olmaz. Öyle ki milyarlarca kullanıcısı bulunmakta ve birçok avantajıda bulunmaktadır.

Bir defa başta APK dosya kullanmak istiyorsanız, Android işletim sistemi kullanmak zorundasınız. Kısmen iOS işletim sisteminde de APK kurulumu olmuş olsa da epey bir zahmetli.

Ayrıca iPhone cihazlar sadece işletim sistemi farkı değil aynı zamanda kendi yüksek kalitede fotoğraf ve video çekimi sunmaktadır. Bunun nedenini iPhone’lar Android cihazlara göre neden daha iyi fotoğraf çekiyor? Adlı yazımızda zaten açıklamıştık. Peki, halen Android mi yoksa iOS mu? Karar veremiyorsanız gelin kısaca cevap verelim.

Eğer kaliteli bir telefon kullanmak ve kamerası güzel bir cihaz kullanmak istiyorsanız iOS işletim sistemini kullanabilirsiniz. Ancak APK dosya kullanmak ve yüksek seviyede batarya performansı istiyorsanız Android tercih edebilirsiniz.

Kısaca bu durum biraz kişiselleşmiş haldedir. Çünkü kimi insanlar iPhone cihazları sadece kamerası için tercih etmektedir. Kimileri ise daha uzun ömürlü bir bataryaya sahip olmak için Android cihazları tercih etmekte. Fakat hiç şüphesiz ki iki işletim sistemininde birbirinden iyi özellikleri bulunmakta.

Son olarak eğer Android bir işletim sistemi tercih edecekseniz o telefonun diğer özelliklerine bakmanız gerekmekte. Çünkü iPhone cihazlarda olduğu gibi kaliteli bir performans vermeyebilir. Android işletim sisteminin en iyi performans gösterdiği telefonlardan biri de Samsung’dur. Hatta, Samsung mu? iPhone mu? Tartışmaları da bulunmaktadır.

Bu içeriğimizde iOS mu? Android mi? Adlı soruya cevap verdik. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.