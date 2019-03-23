Mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Rise & Destroy, dev bir canavar grubu oluşturarak karşınıza çıkan her şeyi imha edebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, devasa canavarları yöneterek size saldıran birlikleri yok etmek ve tüm yerleşim alanlarını haritadan silmektir. Oyunda, canavarların yaşam alanlarının insanlar tarafından gasp edilmesi konu alınmıştır. Yaşadıkları bölgelerin işgal edildiğini gören canavarlar öfkeden tüm şehri yok eder ve insanlara karşı büyük bir savaş ilan ederler. Onlarca farklı canavar karakterini yönetebileceğiniz ve aksiyon dolu savaşlara katılabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor

Oyunda birçok farklı bölge ve 60’dan fazla seviye bulunmaktadır. Ejderha, dinozor ve daha birçok dev canavarı eğitebilirsiniz. Seviye atlayarak güçlerini artırabilir ve daha vahşi yaratıklar elde edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorun yaşamadan oynayabileceğiniz Rise & Destroy, yarım milyondan fazla oyun severi tarafından tercih edilen kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.