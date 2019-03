Rival Stars Horse Racing, Android özelinde değil, mobil platformdaki en kaliteli grafiklere ve oynanışa sahip at yarışı oyunu. Dünyanın her yerinden efsanevi pistlerde yarışlara katılmak dışında sadece görünümleri değil, özelliklerinden soyağacı geçmişi ve istatistiklerine her şeyleri farklı olan atların bakımlarını yapıyor, yetiştirip satıyor ve yeni atlar satın alıyor, çiftliğinizi geliştiriyor, atları teslim edeceğiniz insanları işe alıyorsunuz.

At yarışı olarak geçse de oyunda farklı birçok role bürünüyorsunuz. Kimi zaman hayvan yetiştirici oluyor, kimi zaman atları eğitiyor, kimi zaman bir yarış yöneticisi oluyor, kimi zaman jokeyin yerine geçiyorsunuz… Her şey olabildiğiniz, her şeyden sorumlu olduğunuz bu oyunda büyükbabanızdan kalan mirası en iyi şekilde devam ettirmek için uğraş veriyorsunuz. Çiftliklerin de atların da bakımı sizde. At demişken, atların modellemeleri göz kamaştırıcı ve her at benzersiz.

Rival Stars Horse Racing Özellikleri