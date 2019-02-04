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Road to Valor: World War II 1.0.1174.23515 (Android)
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  5. Road to Valor: World War II - Android İçin Online Strateji Oyunu

Road to Valor: World War II

1.0.1174.23515
Android
Road to Valor: World War II
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

En güçlü orduyu kurup düşman üssünü dağıtın!

Road to Valor: World War II, 2. Dünya Savaşı temalı online strateji oyunlarını sevenlere tavsiye edebileceğim yapımlar arasında. Dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı teke tek savaştığınız oyunda General rütbesiyle bulunuyorsunuz. Tarihin en büyük savaşlarından birine katılmaya hazır mısınız!

Android platformunda 2. Dünya Savaşı dönemini konu alan birçok strateji oyunu var lakin Road to Valor’da birebir savaşıyorsunuz. Gerçek zamanlı PvP strateji oyununda iki taraf arasından seçiminizi yapıp direkt savaşa giriyorsunuz. Destek, hava, takviye ve daha birçok birim emrinizi bekliyor. Askerler, tanklar, binalar, taşıtlar her şey sizin yönetinimizde. En güçlü orduyu kurmak için her şeye sahipsiniz. Savaştıkça rütbe atlıyor, düşman üslerini darmadağın yaptığınız her gün sonunda madalya ve ödül sandıklarını açıyorsunuz. Bu arada girdiğiniz savaşı kaybederseniz sıralama puanınız düşüyor, diğer oyuncular arasında geriliyorsunuz.

 

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