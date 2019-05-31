Row Row, su sporlarını seven herkesin oynamaktan keyif alacağını düşündüğüm bir yapım. iOS’tan sonra Android platformuna çıkış yapan oyunda tropikal nehirlerde, beyaz sularda kendimizi akıntıya bırakıyoruz. Adrenalin yüklü su sporlarından rafting mobil oyun olarak karşımızda. Eğlenceli oynanış sunan yapım, zaman geçirmek için birebir.

Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz su sporu oyunu Row Row’da tek başına rafting yapan bir karakterin yerine geçiyoruz. Kürek çekerek azgın sulara meydan okuyan karakterimizi 20 zorlu bölümde yalnız bırakmıyoruz. Su kayağı, kano, şişme bot gibi farklı su araçlarını ustalıkla kullanabilen sevimli karakterimizin hayatı bizim elimizde. Bu arada rafting heyecanına arkadaşlarımızı da dahil edebiliyoruz.

Row Row Özellikleri