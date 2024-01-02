Saints Row Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Saints Row sistem gereksinimleri, Deep Silver'ın yeni açık dünya oyununu oynamak isteyen oyuncular için önemlidir çünkü bilgisayarda yer alan donanım bileşenleri, oyunun gereksinimlerini karşılayamazsa kasma sorunu yaşanır.

Açık dünya oyunları arasında yer alan Saints Row'u PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Bu rehberde minimum ve önerilen gereksinimleri dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Saints Row Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : Intel Core i3-3240 veya Ryzen 3 1200

: Intel Core i3-3240 veya Ryzen 3 1200 RAM : 8192 MB

: 8192 MB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 480

: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 480 VRAM : 4 GB

: 4 GB DirectX: Sürüm 11

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i3-3240 ya da Ryzen 3 1200 işlemci gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480'e ihtiyaç duyuluyor.

Saints Row Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : Intel Core i5 12600 ya da AMD Ryzen 7 5800X

: Intel Core i5 12600 ya da AMD Ryzen 7 5800X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080TI veya AMD Radeon RX 6800XT

: NVIDIA GeForce RTX 3080TI veya AMD Radeon RX 6800XT VRAM : 12 GB

: 12 GB DirectX: Sürüm 12

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i5 12600 ya da AMD Ryzen 7 5800X işlemciye ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 3080TI veya AMD Radeon RX 6800XT gerekiyor.

Saints Row Kaç GB?

Deep Silver Volition tarafından geliştirilen Saints Row en az 50 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Eğer yeterli miktarda boş alan yoksa kurulum başarısızlık ile sonuçlanır. Kapsamlı temizlik gerçekleştiren program kaldırma aracı ile bilgisayarınızda yüklü olan bazı oyunları silerek kullanılabilir alan miktarını artırabilirsiniz.

Saints Row Fiyatı Ne Kadar?

Saints Row PC (Epic Games) Fiyatı : Kampanya kapsamında 374,22 TL yerine 168,39 TL

: Kampanya kapsamında 374,22 TL yerine 168,39 TL Saints Row PlayStation Fiyatı : 1.299 TL

: 1.299 TL Saints Row Xbox Fiyatı: Kampanya kapsamında 599 TL yerine 149,75 TL

Bu rehberde Saints Row kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.