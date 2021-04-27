RuneScape Mobile, ücretsiz popüler MMORPG oyunu RuneScape’in mobil cihazlarda oynanabilir sürümü. Çapraz platform desteğiyle PC’den mobil platforma gelen oyun, türünün en iyilerinden. Açık dünya fantastik MMORPG oyunu olarak çıkış yapan RuneScape Mobil, ön kayda özel ödüllerle geliyor. Özel saç stili, evcil hayvan, ışınlanma animasyonu, kılıç ve zırhın yanı sıra 7 günlük %50 deneyim puanı yükseltmesi ön kayıt ödülleri arasında. Ödüllerin sahibi olmak için hemen şimdi RuneScape Mobile Google Play ön kaydınızı yaptırın.

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Gielinor’un Altıncı Çağına yolculuk yapın ve efsanevi, şimdiye kadarki en iyi fantastik MMORPG açık dünyasını keşfedin. Gielinor’un halkı başarılı olabilir ancak Elder Gods hala plan yapıyor. Kara bulutlar çöküyor ve savaş başlıyor. 20 yaşında olan ve daha da iyiye giden eğlenceli bir online MMO dünyasını deneyimleyin.

Her şey size bağlı. Dünya keşfedip arkadaşlarınızla riskli bir baskına mı çıkacaksınız yoksa yalnız bir maceracı olarak şan şöhret mi arayacaksınız? Tehlikeli görevlerin kahramanı olun, ister sessizce çiftliğinizle ilgilenin ister üst düzey boss’a karşı hepsini riske atan bir efsane, ister sirkte bir gece geçiren ince ruhlu biri olun, RuneScape mükemmel bir AFK ikinci ekran oyunu. İstediğiniz gibi oynayın, seçim sizin! Savaşçı veya büyücü, çiftçi veya aşçı, ne tür bir kahraman olacaksınız?

İnanılmaz bir 20 yıllık dünya ve hikaye ile RuneScape, oyuncuları başka hiçbir şeye benzemeyen büyülü bir macerayla heyecanlandırmaya devam ediyor. PC ve mobil cihazlarda 270 milyon yükleme ve çapraz oynanabilirlik ile Gielinor’un fantastik ve mistik dünyasını keşfetmiş yüz milyonlarca insana katılın.

Unutulmaz NPC karakterlerinden oluşan zengin bir takımla birlikte arkadaşlar belki de birkaç düşman edinin. Gielinor’un sevimli yardımcılarından ve arkadaş canlısı haydutlardan aldatıcı kötü adamlara ve intikamcı tanrılara kadar birçok yüz, başka hiçbir şeye benzemeyen derin bir fantastik deneyim sunuyor.

Orta Çağ kenti Burthorpe ve sakin Catherby limanlarından, Vahşi Doğanın ve çorak ve kavrulmuş Kharidian Çölünün tehlikeli ejderha dolu geniş alanlarına kadar düzinelerce benzersiz ve çarpıcı yeri görün. Kendi limanınıza sahip olun! Kendi çiftliğinizi yönetin! The Grand Exchange’deki oyuncularla ticaret yapın.

28 beceri; Baltacılık, balıkçılık, aşçılıkta mükemmelleşerek doğayla mı bütünleşeceksiniz? Zanaatkarlık, çiftçilik, demircilik ve inşaatta yaratıcı olmayı mı tercih edeceksiniz? Ya da avcılık, buluş, kehanet… Yoksa ruhunuz sihir, çağırma, katil, zindan avcısı ile aksiyon için can mı atıyor?

Elinizde keskin bir bıçakla yakın mı dövüşmek istersiniz? Yoksa taktiksel bir yaklaşım benimseyip uzaktan mı saldıracaksınız? Belki de becerileriniz mistiktir ve sihir alanını tercih edersiniz. Hayal bile edemeyeceğiniz epik boss’lar da dahil göz kamaştırıcı düşmanları alt edin. İblislerden ejderhalara kaya canavarlarından yılanlara en çılgın hayal gücünüzün ötesinde kabuslar bekliyor.

RuneScape, ücretsiz olarak oynanabilir ancak 8 ek beceri, 120’den fazla ekstra görev ve tüm dünya haritasına erişim dahil daha da heyecan verici içeriğin kilidini açan isteğe bağlı üyelik sunar.

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