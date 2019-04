Safari Chef, basit mekaniğe sahip olan fizik tabanlı bir bulmaca oyunudur. Oyunda hem hayvanları öğrenin hem de bulmaca çözün. Her hayvana yiyecek vermek için sadece şekiller oluşturun. Her bulmacayı çözmek ve her hayvanı beslemek için fikirlerinizi ortaya koyun.

Bu şef evcil hayvanlarını beslemeye bayılıyor! Hayvanlar için en iyi yemekleri bulmak için dünyayı dolaşmaya gitti. Dünyanın dört bir yanındaki bölgelerde ona katılın ve en güzel kreasyonlarını hazırlamasına yardımcı olun. 6 farklı ülkeyi ziyaret edin ve onları beslerken mümkün olduğu kadar çok hayvan hakkında bilgi edinin.

Özel diyetleri ve kısıtlamaları olan 15 farklı hayvanla tanışın ve besleyin. Hatta fotoğraflarını çekebilir ve onları arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bulmacaları daha kolay çözebilmeniz için yardım paketlerinin (ipuçlarının) kilidini açın.