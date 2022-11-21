MacBook, iPhone ve iPad Safari Eklentileri Nasıl Yüklenir?

Yerleşik tarayıcı kullanan MacBook, iPhone ve iPad cihazlarınıza dilerseniz Safari eklentilerini yükleyebilirsiniz. Safari eklentileri sayesinde uygulamalardan daha çok yararlanabilirsiniz. Farklı araçlardan yararlanma imkanına sahip olabilirsiniz.

Dil bilgisinin kontrol edildiği uygulamalar ve uygulamaları başlatan araçların yanı sıra reklamları engelleyen makaleleri de kaydedebileceksiniz. Yazımızda sizlere belirteceğimiz basit tekniklerle MacBook, iPhone ve iPad Safari eklentilerini yükleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

MacBook Safari Eklentileri Yükleme

MacBook cihazlarda Safari eklentilerini yüklemek için aşağıda sizlere belirteceğimiz adımları takip etmeniz gerekiyor. MacBook Safari eklentileri yükleme işlemleri için;

İlk olarak Safari tarayıcısını başlatınız. Safari’ye tıklayarak üst araç çubuğu menüsü üzerinden Safari uzantılarını seçiniz.

Bir sonraki adımda Mac App Store’u Safari uzantıları sayfası içinde görüntülemiş olacaksınız.

“Al” seçeneğine tıklayarak kullanmayı düşündüğünüz uzantıyı görüntüleyiniz.

“Yükle” seçeneğine tıklanarak akabinde Apple kimlik ve şifre kullanılarak giriş yapılmalıdır.

Uzantı yüklendikten sonra “Aç” butonuna tıklayınız. Safari eklentilerini başlatmak için ekranda yer alan talimatları takip ediniz. (Yalnız burada uzantının açık olması gerekiyor. Onun kontrolünü mutlaka yapınız.)

Safari’yi yeniden açıp üzerine tıklayınız. Menü üzerinden “Tercihler” seçeneğine tıklayınız.

“Uzantılar” sekmesi üzerine basınız. Buradan pencerenin üst bölümündeki sol kısımda “Kullanılabilir uzantılar” listesi ekrana gelecek.

Herhangi bir uzantıyı işaretleyip “Aç” butonuna basınız.

Yukarıdaki adımdan sonra ekrana gerekli izinler ve kaldırma seçenekleri dahil birçok bilgi gelecek.

Tüm sıraladığımız adımları tamamladıktan sonra MacBook’larda Safari uzantılarını ekleyip, kullanmaya başlayabilirsiniz.

iPhone ve iPad’lerde Safari Eklentileri Yükleme

iPhone ve iPad Safari eklentileri yükleme işlemleri için aşağıda belirteceğimiz yöntemleri yerine getirmeniz gerekiyor.

Ayarlar kısmına giriniz.

Aşağıya kaydırarak Safari kısmına geliniz.

Yeniden aşağıya doğru kaydırıp “Uzantılar” sekmesine gelip ona dokununuz.

Yukarıdaki adımların ardından “Diğer Ekstralar” seçeneğine tıklayınız.

Adımları yerine getirdikten sonra Safari eklenti ve uzantılarının olduğu birçok uygulama karşınıza gelecek. App Store’a yönlendirilerek yüklediğiniz tüm uzantıları Safari üzerinden yönetebileceksiniz. Safari üzerinden uzantıları yönetmek için aşağıda belirttiğimiz adımları takip etmelisiniz;

Öncelikle Safari’yi açınız.

Aa düğmesine üzerine basınız. “URL” çubuğunun sol kısmında yer alan bir düğmedir.

“Uzantıları Yönet” kısmına tıklayınız.

Kapatmayı ya da açmayı düşündüğünüz uzantıları bu adımlar sonrasında gerçekleştirebilirsiniz.

Denenmesi Gereken 8 Safari Eklentisi

iPhone ve iPad’lerde denemenizi tavsiye ettiğimiz 8 safari eklentisi şu şekildedir:

1. 1Password

Her platformda ayrı şifre kullanmak güvenlik açısından çok önemlidir. Özellikle çok sayıda hesabı olanların mutlaka her biri için farklı şifre belirlemesi gerekiyor. Fakat bu durum şifrelerin akılda tutulmasını zorlaştırıyor.

İnsanlar hangi platformda hangi şifreyi kullandığını unutabilir diye 1Password geliştirilmiştir. Program sayesinde şifrelerinizi tek bir yerde güvenle saklayabilirsiniz. Tek tıklamayla dilediğiniz uygulama ya da web sitesine giriş yapabilirsiniz. Güvenli bir uygulama olduğu için özel bilgileriniz konusunda endişelenmeye gere kalmıyor.

2. Apollo Uygulaması

Dilediğiniz yerden YouTube ya da iPhone Islam siteleriyle bağlantı kurduğunuzda Apollo uygulaması devreye girer. Apollo uygulaması bağlantının açılmasına izin vermektedir.

3. Getir

Tariflerinizi ve alışveriş listenizi Getir uygulaması üzerinde saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman tariflerinize ve alışveriş listenize kolayca ulaşabilirsiniz. Otomatik şekilde uygulama listelerinizi senkronize ediyor. Bu sayede güncelleme zamanını daha iyi bileceksiniz.

4. Mate Uygulaması

Doğru bir çevirmen arayışı içindeyseniz bu uygulama tam size göre diyebiliriz. Mate uygulaması, metin ve kelimeleri 100’ün üzerinde dile çeviriyor. Çevrimdışı olduğu zamanda çalışan bir uygulamadır. Seçili olan metin direkt çevrilebilir. Basit kullanımıyla dikkat çeken uygulama sayesinde çevrilen metni hızlıca sosyal medya hesaplarınıza, not uygulamalarınıza ve e-posta hesaplarınıza gönderebilirsiniz.

5. Grammarly

Safari’de kullanabileceğiniz en iyi dilbilgisi uzantılarından olduğunu söyleyebiliriz. Yazım hatalarının düzeltilmesi noktasında gerçek zamanlı uyarılar sunuyor. Grammarly, Safari dışında da kullanılabilen bir uygulamadır.

6. Dark Reader

Geceleri yatmadan önce karanlıkta internette gezinmeyi sevenler için Dark Reader harika bir araçtır. Gözleri mavi ışıktan korumaya yarıyor. Gözleri yormaz aksine dinlendirir. Araç üzerinde gözlerinizi dinlendirmek için farklı farklı filtreler ekleyebilirsiniz. Kontrast ve parlaklık ayarlarını gerçek zamanlı şekilde ayarlayabilirsiniz.

7. Hiper Web Aracı

Safari üzerindeki tarama deneyimini geliştiren bir araç olarak Hiper Web Aracı karşımıza çıkıyor. Birkaç basit adımla bu aracı tarayıcınıza ekleyebilirsiniz. Hiper Web Aracı işlevlerini şöyle sıralayabiliriz;

Çerezler devre dışı bırakılabilir

Otomatik olarak iyileştirmeler yapılabilir

Reklam izleme engellenebilir

Web sayfanıza Javascript ve CSS eklemeniz de bu araç sayesinde mümkün olur.

8. Amplosion

Web sitelerinin normal şekilde yönlendirilmesi ve AMP bağlantıları için Amplosion aracı kullanılabilir. Açık kaynaklı uzantı olarak bilinen Amplosion sayesinde uzantınızın daima kontrolünü elinizde bulundurabilirsiniz.

MacBook, iPhone ve iPad Safari eklentilerinin nasıl yükleneceğine dair sizlere özel rehber hazırladık. Yazımızda verdiğimiz bu bilgilere ek olarak Android'den iPhone'a WhatsApp Aktarma Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızı da okumanızı öneriyoruz.