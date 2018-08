Shadow Ninja

Samuray kılıcı, ok, yay ve çeşitli dövüş becerilerini kullanacağınız bu oyunda gerçek süper kahraman olarak, ninja savaşçısı gibi savaşın ve ülkenizi suçluların elinden kurtarın. Masum insanları kurtarmak için hapishaneyi yıkın, iki klan arasındaki barış anlaşmalarını sağlayın.

Ninja olarak girdiğiniz alanlarda sızma becerilerinizi düşmanlara gösterin ve size verilen tüm gizli görevleri tamamlayın. Gizli teknikler ile zorlu düşman ninjaları gizlice, iyi silahlı askerleri ve keskin nişancıları ise uzaktan ok ile öldürün. Kendi tarzınızı koyabileceğiniz oyunda kung fu ve dövüş becerilerini kullanın.

Yay ile nişan al ve uzun menzilli düşmanları öldürmek için bir ok at. Bu destansı savaş oyununu sadece ninja olabilen süper kahramanlar kazanacak bu yüzden ninja ve kung fu kahramanı olarak kendinizi hazırlayın. Düşmanlara geçit vermeyin ve her türlü gizli taktiği kullanın.