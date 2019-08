Sky: Children of the Light, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunudur.

Görsellik bakımından oldukça zengin bir mobil oyun olan Sky: Children of the Light, kendine has dünyası ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda keşfedilmeyi bekleyen bir krallığı yönetiyorsunuz. Rol yapma oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda büyük gizemleri ortaya çıkarmak için mücadele ediyorsunuz. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Maceradan maceraya koşabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Hoş animasyonları ve eşsiz kurgusuyla da dikkatimizi çeken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Sky: Children of the Light sizleri bekliyor. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda hoş müzikler de bulunuyor.

Sky: Children of the Light oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.