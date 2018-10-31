Oxiwyle tarafından geliştirilen Sömürgecilik Dönemi mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Oyun içerisinde ordu ve flolar yaratacak heyecan verici bir jeopolitik strateji dünyasına giriş yapacağız. İnternet gereksinimi olmadan da oynanabilen mobil oyunda casusluklar yapacak ve kaynaklar ele geçirmeye çalışacağız. Yapım da ordumuz için askeri ekipmanlar üretecek ve ordumuzu daha güçlü bir hale getireceğiz.

Kendi devletimizi kurmaya çalışacağımız oyunda yasalar ilan edecek, din benimseyecek, bölgesel koloniler kurabilecek ve uluslararası anlaşmalar yapabileceğiz. Oldukça basit grafiklere sahip olan oyun da seçimlerimiz ile bir ilerleme sistemi oluşturacağız. Yani bir karar alırken ya da bir kaynak ele geçirince doğru seçimler yapmaya çalışacağız.

İyi oyunlar dileriz.