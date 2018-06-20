Squad Rivals, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor. Birbirinden zorlu mücadelelere dahil olabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olan Squad Rivals, macera ve aksiyon dolu atmosferiyle dikkatimizi çekiyor. Farklı karakterleri kontrol ederek rakiplerinizle kıyasıya mücadele edebileceğiniz oyunda bombalardan kaçıyor ve kendi takımınızı kurarak mücadele ediyorsunuz. Basit oyun kontrollerine ve eşsiz mekaniklere sahip olan oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Eğer bu tarz zevkli bir oyun arayışınız varsa müptelası olabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Farklı özel güçler kullanabileceğiniz ve yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz Squad Rivals oyununu sakın kaçırmayın.

Squad Rivals oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.