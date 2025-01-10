Marvel Rivals Kasma Sorunu ve Çözümü

Kısa sürede çok popüler hâle gelen Marvel Rivals, kasma sorunu ile karşılaşan kişiler için pek keyifli gelmeyebilir. Neyse ki takılma ve donma gibi problemlerin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler mevcut.

Bu rehberde Marvel Rivals donma sorunu için başvurulabilecek yolları sıraladık. Yöntemlere geçilmeden önce Marvel Rivals sistem gereksinimleri incelenmelidir çünkü bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimlerini karşılayamadığı takdirde kasma ve donma problemleri ortaya çıkar.

Marvel Rivals Kasma Sorunu İçin Çözüm Yöntemleri

Oyunun grafik ayarlarını düşürün.

Bilgisayarın güç modunu değiştirin.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin.

Antivirüs ile virüs taraması yapın.

Marvel Rivals kasıyor ise başvurulabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunun Grafik Ayarlarını Düşürün

Marvel Rivals donuyor ise muhtemelen bilgisayardaki donanım, oyunu mevcut grafik ayarlarında çalıştırırken yetersiz kalıyordur. Bu nedenle oyunun ayarlar menüsü üzerinden "Görüntü" sekmesine girin. Daha sonra "Grafikler" bölümünden Grafik kalitesini "düşük" olarak ayarlayın. Bunu yaptığınızda grafikler otomatik olarak değişecektir.

Bilgisayarın Güç Modunu Değiştirin

Windows + I kısayolunu kullanarak ayarlar menüsünü açın. Bir sonraki adımda "Sistem" kategorisine girin ve "Güç ve Pil" bölümünü görüntüleyin. Son olarak güç modunu "En İyi Performans" olarak ayarlayın.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

AMD, Intel ya da NVIDIA'nın resmî web sitesine girin ve hemen ardından bilgisayarınızda yer alan ekran kartına uygun sürücüyü bulun. Daha sonra sürücüyü indirip yükleyin. Bu adımlar ile uğraşmamak için driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Bu programlar güncel olmayan sürücüleri hızlıca tespit eder ve günceller.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni çalıştırın. Görev Yöneticisi üzerinden "İşlemler" sekmesini açın. Arka planda çalışan gereksiz programları bulup üzerine sağ tıklayın. Son olarak "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Bilgisayarın Sıcaklığını Kontrol Edin

Bilgisayarınız yüksek sıcaklıklara ulaşmışsa performans sorunları yaşanabilir. İşlemci sıcaklığı ölçme programı ile CPU sıcaklığını hızlı ve pratik şekilde öğrenebilirsiniz.

Antivirüs ile Virüs Taraması Yapın

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarın performansını olumsuz yönde etkileyebiliyor ve bu da oyunlarda kasma sorununa yol açabiliyor. Bu nedenle antivirüs programı ile virüs taraması yapın. Böylece sistemde kötü amaçlı yazılım olup olmadığını tespit edebilir, eğer varsa temizleyebilirsiniz.