Stormfall: Saga of Survival ile gerçekçi bir dünyaya giriş yapmaya hazır olun!

Plarium Global LTD tarafından geliştirilen Stormfall: Saga of Survival mobil platformda macera oyunları arasında yer alıyor. Fantastik bir oynanışa sahip olacak olan yapım da hayatta kalmak için birbirinden farklı tehlikelerle karşı karşıya kalacağız. Modern teknolojinin yer almadığı yapımda ücretsiz olarak gerçekçi bir dünyaya giriş yapacak ve hayatımızı devam ettirmeye çalışacağız.

MMORPG oyunları arasında adından söz ettiren mobil aksiyon oyununda yırtıcı hayvanlar ile mücadele edecek, avlanacak, barınma ihtiyacımızı karşılamaya çalışacağız. Oyun içerisinde kalacak yer inşa edebilmek için çevredeki ağaçlardan ve taşlardan yararlanacak, beslenme ihityacımız için çevredeki hayvanları avlayacak ve bilinmeyen yerleri keşfedeceğiz.

Yabani hayvanları da evcilleştirecek ve onları dilediğimiz gibi yönlendirebileceğiz. 1 milyondan fazla oyuncu kitlesini elinde bulunduran Stormfall: Saga of Survival mobil platformda ücretsiz yayınlanması ile yüzleri de güldürüyor. Son güncellemesini 31 Ekim’de alan başarılı yapım 4.5 gibi de bir skor puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.