Senua's Saga: Hellblade 2 Sistem Gereksinimleri

Senua's Saga Hellblade 2 çıkışını yaptı ve pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Görsel olarak nefes kesici bir oyun olan Senua's Saga Hellblade 2 oynanış bakımından maalesef çok bir şey vadedemiyor. Yine de oyunu deneyimlemek isteyenler ise Senua's Saga Hellblade 2 sistem gereksinimlerini merak ediyor.

Unreal 5’in gücünü en iyi kullanan oyunlardan biri olan Senua's Saga Hellblade 2 şu ana kadar çıkmış en iyi grafikli oyunlardan bir tanesi. Öyle ki pek çok kişi sadece oyunun nasıl gözüktüğünü görmek için bile bu oyunu indirip oynamaya başlıyor. Eğer siz de bu oyunu deneyimlemek isteyenlerdenseniz Senua's Saga Hellblade 2 sistem gereksinimlerine bir göz atmalısınız.

Senua's Saga Hellblade 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10/11 64 Bit

: Windows 10/11 64 Bit İşlemci : Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600

: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 1070 | AMD RX 5700 | Intel Arc A580

: Nvidia GTX 1070 | AMD RX 5700 | Intel Arc A580 Depolama : 70 GB kullanılabilir alan

: 70 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gerekli

Senua's Saga Hellblade 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10/11 64 Bit

: Windows 10/11 64 Bit İşlemci : Intel i7-10700K | AMD Ryzen 5 5600X

: Intel i7-10700K | AMD Ryzen 5 5600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia RTX 3080 | AMD RX 6800 XT | Intel Arc A770

: Nvidia RTX 3080 | AMD RX 6800 XT | Intel Arc A770 Depolama : 70 GB kullanılabilir alan

: 70 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: SSD gerekli

Senua's Saga Hellblade 2 Kaç GB?

Bu oyun bilgisayarınızda tam 70 GB yer kaplıyor. Görece kısa bir oyun olmasına rağmen yüksek grafik kalitesinden ötürü çok yer kaplıyor gibi gözüküyor. Senua's Saga Hellblade 2’nin sunduğu görselliği göz önüne aldığımızda 70 GB kabul edilebilir bir alan gibi geliyor.

Oyunu oynayabilmek için en az GTX 1070 gücünde bir ekran kartına ihtiyacınız var. Hellblade 2’nin sunabildiği en yüksek ayarlarda oynamak istiyorsanız ve şu ana kadarki en iyi görsel deneyimi yaşamak istiyorsanız RTX 3080 ya da daha iyi bir ekran kartına ihtiyacınız var.

Pek çok kişi Senua's Saga Hellblade 2’yi öyle ya da böyle oynayacaktır ancak oyunu en yüksek ayarlarda oynamak için çok iyi bir sisteme ihtiyacınız var.

Senua's Saga Hellblade 2 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız Senua's Saga Hellblade 2 sistem gereksinimleri karşılıyor mu? Oyunu oynamayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.