Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyuncularla buluşan Superfarmers, süper kahramanların yer aldığı eşsiz bir çiftlik kurma oyunu olarak öne çıkıyor.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, tam teçhizatlı bir çiftlik inşa etmek ve onlarca farklı ürün yetiştirerek para kazanmaktır. Çeşitli meyve ve sebzeler ekerek hasattan elde ettiğiniz ürünleri satabilirsiniz. İnekler besleyebilir ve sütlerinden yararlanabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve keyif verici bölümleri ile eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde çiftliğinize kurabileceğiniz ahır, tarla, süt üretim tesisleri, buğday değirmenleri ve daha birçok farklı üretim alanı yer almaktadır. Size verilen görevleri yerine getirerek çiftliğinizi geliştirebilir ve seviye atlayabilirsiniz. Bu sayede yeni üretim araçlarının ve farklı karakterlerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında simülasyon kategorisinde yer alan Superfarmers, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken kaliteli bir oyundur. Sizde bu oyun ile hayalinizdeki çiftliği kurabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.