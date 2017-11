The Alchemist Code, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden heyecanlı sahnelere sahip olan oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir RPG oyunu olarak karşımıza çıkan The Alchemist Code, gerçek zamanlı mücadelelerin yer aldığı bir mobil oyundur. Stratejik bilginizi sonuna kadar sınamanız gereken oyunda arkadaşlarınızla mücadele ediyorsunuz. Gerçek zamanlı PvP savaşlarına dahil olabileceğiniz oyunda milyonlarca oyuncuyla oynayabiliyorsunuz. Sürükleyici bir atmosferde geçen oyunda bağımlılık yaşayabiliyorsunuz. Yeteneklerinizi test edebileceğiniz oyunda heyecanlı görevleri de tamamlamanız gerekiyor. Sürükleyici ve ilgi çekici karakterlerle donatılmış olan oyunda tam bir görsel şölen yaşıyorsunuz. Yüksek kaliteli grafiklerin yer aldığı The Alchemist Code oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer rol yapma oyunlarını seviyorsanız The Alchemist Code tam size göre.

The Alchemist Code oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.