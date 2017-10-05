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The Pirate: Plague of the Dead (Android)
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  5. The Pirate: Plague of the Dead - Android için Açık Dünya Tabanlı Korsan Oyunu

The Pirate: Plague of the Dead

Android
The Pirate: Plague of the Dead
ÜCRETSİZ
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Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk
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The Pirate: Plague of the Dead'de yaşayan ölülerden oluşan tayfamızla açık denizleri fethediyoruz

The Pirate: Plague of the Dead güzel grafikleri sürükleyici bir macera ile birleştiren açık dünya tabanlı bir korsan oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan The Pirate: Plague of the Dead'de John Rackham adlı efsanelere konu olmuş bir korsan kaptanının yerine geçiyoruz ve Karayipler üzerinde geçen bir maceraya atılıyoruz. Bu macerada voodoo büyüsü kullanarak kontrol ettiğimiz tayfayı ve özel yeteneklerimizi, korsan gemimizin gücüyle birleştirerek düşmanlarımızla savaşıyoruz.

The Pirate: Plague of the Dead'de oyuncular deniz savaşları yapmaktalar, savaşları kazandıkça da gemilerini geliştirebilmekteler. Kazanacağınız altınla ticaret yapabilir, gelirinizi artırarak gemilerinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca başka gemileri ve korsan kaptanlarını da filonuza dahil edebiliyorsunuz. Bu sayede bu kaptanların özel yeteneklerinden faydalanabiliyorsunuz. Bazı kaptanlar size ekstra altın kazandırırken bazıları Kraken gibi canavarları savaşta kullanmanıza imkan veriyor.

The Pirate: Plague of the Dead'de hava şartları değişebiliyor, gece ve gündüz savaşabiliyorsunuz. Oyunun grafikleri oldukça yüksek kalitede. Eğer kaliteli bir korsan oyunu oynamak isterseniz The Pirate: Plague of the Dead'ı kaçırmayın.

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