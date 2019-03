The Royal Affairs, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil rol yapma oyunu olarak dikkatimizi çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunu olan The Royal Affairs, kendi kraliyetinizi yüceltebileceğiniz bir oyundur. Kendine has hikayesi ve atmosferiyle dikkat çeken oyunda görkem dolu savaşlara dahil olabiliyorsunuz. Eşsiz deneyim sunan oyunda reflekslerinizi iyi kullanmalı ve kendi dünyanızı geliştirebiliyorsunuz. Kaliteli görsellerin ve animasyonların yer aldığı oyunda sürükleyici bir etki yer alıyor. Kraliyet ailesini kontrol edebileceğiniz oyunda orta çağın derinliklerine doğru inebiliyorsunuz. Farklı haritalarda mücadele edebileceğiniz oyunda geniş bir harita da bulunuyor. Aksiyon ve macera dolu savaşlara dahil olabileceğiniz The Royal Affairs oyununu mutlaka telefonlarınıza indirmelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz The Royal Affairs sizleri bekliyor.

The Royal Affairs oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.