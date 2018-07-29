Tornado VPN Uygulaması sınırsız veri trafiği sağlar, engellenen web sitelerinin kilidini açar ve temel özel gizliliği sağlar. Veri şifreleme ile bilgilerinizi bilgisayar korsanlarından koruyabileceğiniz uygulamada tüm veriler güvenli ve kişisel mahremiyet garantilidir.

İndir, yükle ve aç ve bağlana tıkla, sonra da kullanabilirsin. Yani herhangi bir hesap oluşturmanızı istemeyen Tornado VPN'in bir diğer güzel yanı ise küçük boyutta olması. Yalnızca 7,4MB boyutunda olan uygulamada sınırsız veri trafiğine erişin ve işlerinizi yarım bırakmayın.

Ayrıca Tornado VPN bağlantıdan sonra size süper hızlı ağ sunar. Böylece sosyal medyanıza istediğiniz zaman özgürce erişebilirsiniz. Veri trafiğinin sınırlanmadığı uygulamayı böylece endişe duymadan kullanabilirsiniz. Pro VPN moduyla daha hızlı internet sunan uygulama tamamen ücretsiz.

