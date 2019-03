Tubi TV, ücretsiz film ve dizi izleyebileceğiniz Android uygulamalardan biri. Hollywood stüdyolarından filmler ve TV şovları, Kore filmleri, Japonya'da yayınlanan yepyeni anime diziler, belgesellerle dopdolu içerik sunan uygulama, abonelik istemiyor; kredi kartınızla kaydolmanız gerekmiyor.

Telefon, tablet, televizyondan yabancı film ve dizi izlemeyi seven, orjinal dilde izlemeyi tercih eden kişilerin favori mobil uygulamalarından biri Tubi TV. Sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçen ücretsiz tv ve film uygulaması, içeriğini her Cuma güncelliyor. Her hafta binlerce film ve tv şovuna yenileri ekleniyor. İster mobil cihazınızda ister Chromecast ile Akıllı TV’nizde büyük ekranda izleyin. Cihaz senkronizasyon özelliğiyle bir cihazda başladığınız film, diziye diğer cihazdan kaldığınız yerden devam edin.

Tubi TV Özellikleri