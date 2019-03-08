Denge üzerine kurulu olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Unicycle Giraffe ücretsiz bir klasik oyundur.

Aksiyon ve gerilimden uzak bir atmosfere sahip olan yapımda oyuncular zengin bir içerik ve oldukça hoş hazırlanmış grafikler bekliyor olacak. Denge üzerine kurulu olan yapımda oyuncular sevimli hayvanları ile tek tekerlekli bir bisikletin üzerinde durmaya çalışacaklar. Ekranda sağ sol hareketler yaparak ilerlemeye ve dengeyi korumaya çalışacağız.

Oyun içerisinde dengeyi korumak için akıllı telefonumuz ve tabletimizde ekranın sağ ve sol taraflarına dokunacak ve dengeyi ayarlayacaüız. Eğlenceli bir yapıya sahip olan oyun iki farklı mobil platformda binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Yapım belirli bir yaş kitlesine hitap edecek gibi görünüyor.

İyi oyunlar dileriz.