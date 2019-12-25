Uygunkitapal.com uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden uygun fiyatlı kitap satın alabilmeniz mümkün hale geliyor.

KPSS, YDS, ALES, DGS ve YKS gibi sınavlara hazırlanan adayların yararlanabileceği, 65 farklı kategoride sunulan 10 bini aşkın kitabı sizlere sunan Uygunkitapal.com uygulamasında 450’den fazla yayınevinin kitapları na tek bir platformdan ulaşabiliyorsunuz. Aradığınız özel bir yayın veya kitap varsa, arama bölümünü kullanarak ilgili kitabı kolayca bulabileceğiniz Uygunkitapal.com uygulamasında, almak istediğiniz kitapları sepetinize ekleyebilir ve alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Almayı düşündüğünüz kitapları favori listenize ekleyerek daha kolay erişim sağlayabileceğiniz uygulamada, kitapları belirli kriterlere göre sıralayabilir ya da filtreleyebilirsiniz. Kitap alışveriş sitelerinde dolaşmanıza gerek kalmadan, aradığınız her türlü kitaba anında ulaşma imkanı sunan Uygunkitapal.com uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.