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War Eternal 0.0.1 (Android)
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  5. War Eternal - Android İçin Strateji Oyunudur

War Eternal

0.0.1
Android
War Eternal
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Stratejik savaşların yer aldığı eşsiz bir imparatorluk kurma oyunu olarak göze çarpıyor.

Android işlemcili tüm cihazlarda sorunsuzca çalışan ve gerçekçi savaşların yer aldığı War Eternal, mobil oyunlar arasında streteji kategorisinde bulunuyor.

Kaliteli görüntü grafikleri ve heyecan verici savaş müzikleri ile desteklenen bu oyunda, kurnaz hamleler yaparak savaşlarda galip gelmeli ve yeni müttefikler bulmalısınız. Oyun içerisinde seçebileceğiniz 3 farklı medeniyet bulunmaktadır. Size hizmet etmek için toplam 30 adet savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda kullanabileceğiniz onlarca farklı asker, silah, mühimmat ve benzeri birçok savaş unsuru oyun içerisinde mevcut.

Kendi imparatorluğunuzu ve ordunuzu kurarak güçlü bir medeniyet haline gelebilirsiniz. Kendinize bir bölge seçin ve fetihlere başlayın. Daha güçlü bir imparatorluk olmak için müttefikler edinin. Savaşlardan elde edeceğiniz ganimetlerle ordunuzu ve imparatorluğunuzu daha da güçlü bir hale getirebilirisiniz. Ayrıca yeni yerler keşfederek şehrinizi daha da genişletebilirsiniz.

Stratejik hamlelerle imparatorluğunuzu yönetebileceğiniz ve gücünüze güç katabileceğiniz War Eternal, binlerce oyun sever tarafından tercih edilmektedir. Sizlerde kendi ordunuzu kurarak etkileyici savaşlar yapabilir ve büyük bir medeniyet kurarak rakiplerinize meydan okuyabilirsiniz.

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