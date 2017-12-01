warbot.io, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Robotların savaşlarını konu alan oyunda keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Düşman robotları imha ederek ilerlemeye çalıştığınız bir mobil oyun olan warbot.io, stratejik taktikler geliştirerek ilerlemeniz gereken bir oyundur. Oyunda birbirinden zorlu sahnelere dahil oluyor ve kıyasıya mücadele veriyorsunuz. Rakiplerinizle mücadele ettiğiniz oyunda en uzun süre hayatta kalan kişi olmanız gerekiyor. Kolay kontrollerin yer aldığı oyunda nefes kesen sahneler bulunuyor. Gerçek zamanlı bir şekilde oynanan oyunda seviyeleri geçtikçe daha güçlü bir konuma yükselebiliyorsunuz. Becerilerinizi sınayıp hayatta kalma mücadelesi verebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli davranmanız gereken oyunda baş döndüren bir maceranın içerisinde kendinizi bulabiliyorsunuz. Kaliteli grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle warbot.io sizleri bekliyor.

warbot.io oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.