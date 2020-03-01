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Will It Shred? 1.0.2 (Android)
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  4. Will It Shred? - Android için Simülasyon Oyunu

Will It Shred?

1.0.2
Android
Will It Shred?
ÜCRETSİZ
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Tatmin edici etkisi bulunan bir simülasyon oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Will It Shred oyunu tatmin edicilik hissi oldukça yüksek bir mobil oyun olarak karşımıza çıkmakta. Sürükleyici atmosferiyle de dikkat çeken oyunda her türlü nesneyi doğrayıp yok ederek vakit geçirebiliyorsunuz. Keyifli vakit geçirmek için oynayabileceğiniz oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi de denilebilir.

Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda kaliteli ve canlı görseller de yer alıyor. Basit bir oynanış mekaniğiyle de karşımıza çıkan oyunda tek yapmanız gereken parmağınızla nesneleri doğrayıcıya bırakmak. Birbirinden farklı nesneleri yok ederek vakit geçirebileceğiniz Will It Shred oyununu kaçırmayın.

Will It Shred oyununu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

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