Ailende ve arkadaş çevrende kelime bilgini sen misin ? Ya da öylemi olduğunumu düşünüyorsun? İşte sana fırsat! Word cube ile arkadaşlarına / rakiplerine meydan oku. Daha önce hiç bir oyunda olmayan rakiplerinizle aynı anda oynayabilme özelliğini Kelime Küpü ile deneyimleyin.

Artık rakiplerinizin hamlesini saatlerce beklemenize gerek yok. Türkiye'nin en iyi kelime cambazları bu oyunda. Word Cube ile zihninizin ve reflekslerinizin sınırlarını zorlayın. Kelime Arama ve Sözcük Bulmaca oyunlarını seviyorsanız ve yaratıcı bir kelime bulmaca oyunu arıyorsanız bu oyun tam size göre.

Word Cube oyununda hiçbir kelime oyununda bulunmayan 65 bin kelimelik eğlenceli bir kelime avı sizleri bekliyor. Türkçe kelime bilginizin gerçek anlamda sınandığını hissedeceksiniz.