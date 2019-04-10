Word Life - Kare Bulmaca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça ve Portekizce kelime bilgisini sınamak, kelime dağarcığını geliştirmek isteyenler için en iyi mobil oyunlardan biri. Gizlenmiş kelimeleri bulurken doğanın güzelliğini keşfedeceğiniz, dünyanın en ilginç hayvanları hakkında eğlenceli bilgiler edineceğiniz sosyal kelime bulmaca oyunu.

Geliştiricinin kare bulmaca olarak tanımladığı, klasik gizli kelimeleri bulmaya dayalı bulmaca oyunu Word Life, İngilizce başta olmak üzere farklı yabancı dillerde kelime bilgisini sınamak isteyen kişilere açık. Türkçe kelime bulmaca oyunlarıyla aynı oynanışa sahip. Harfleri birleştirerek hem anlamlı hem de kutucuklarda gizlenmiş kelimeleri ortaya çıkarıyorsunuz. Tüm kelimeleri bulduğunuzda farklı bir yerde (doğa temalı) daha zorlu sonraki bulmacaya geçiyorsunuz. Üç farklı oyun modunda binlerce seviye sizi bekliyor.