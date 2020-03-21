Word Stacks, kelime dağarcığınızı geliştirmek için oynayabileceğiniz eğlenceli bir kelime oyunudur. Birbirinden zorlu bulmacalara sahip olan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kelime oyunu oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Word Stacks oyununda boş zamanlarınızı da değerlendirebiliyorsunuz.

Android ve iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli görsellerin ve canlı grafiklerin yer aldığı oyunda farklı kategorilerden kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz. Gizli kelimeleri ortaya çıkarabileceğiniz oyunda kolay bir oynanış da yer alıyor. Farklı arkaplanlar ile renkli bir oyun deneyimi de yaşayabileceğiniz oyunda zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz.

Word Stacks oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.