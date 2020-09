Yes, that dress!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Kızların beğenerek oynayabileceği türden biz mobil oyun olarak dikkat çeken Yes, that dress! oyununda elbise tasarlıyorsunuz. Birbirinden güzel elbiseler boyayıp tasarlama imkanı sunan oyunda eşsiz bir atmosfer yer almakta. Bağımlılık yapıcı etkiyle de dikkat çeken oyun, kolay kontrollere sahip. Hayal gücünüzü kullanmak istiyorsanız mutlaka denemeniz gereken Yes, that dress! oyununu kaçırmayın derim. Basit ve bağımlılık yapan oyun mekaniğine de sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz.

Yes, that dress! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.