BeReal Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Sosyal medya hizmeti BeReal, hesap silme işleminin oldukça kolay şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Böylece sosyal medya uygulamasını kullanmaya devam etmek istemeyen kişiler profilini saniyeler içerisinde silebiliyor. Peki, söz konusu işlem için hangi adımlar uygulanmalıdır?

Bu rehberde BeReal profil silme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Peki, BeReal uygulamasında hesap nasıl silinir? İlk olarak 2020 yılında sunulan sosyal medya hizmetini herhangi bir nedenden ötürü artık kullanmak istemiyorsanız rehberimizde bulunan adımları sırası ile uygulayabilirsiniz.

BeReal Hesap Silme Adımları

BeReal uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşede bulunan profil simgesine basın.

Yatay üç nokta simgesine dokunun.

"Help" kategorisini görüntüleyin.

"Contact Us" bölümünü açın.

"Delete Account" seçeneğini seçin.

Hesap silme nedeni seçin.

"Yes, I'm sure" seçeneğine dokunun.

Kısa sürede en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yerini alan BeReal'ı herhangi bir sebepten ötürü kullanmaya devam etmek istemiyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda uygulamayı kaldırmadan önce hesabınızı silebilirsiniz.

BeReal hesabı silme işlemi için ilk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan sosyal medya uygulamasını açın. Oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza girdikten hemen sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan profil simgesinin üzerine dokunun.

Profil simgesinin üzerine dokunduğunuzda bir sayfa açılacak. Açılan sayfanın üst kısmında bulunan yatay üç çizgi simgesine dokunun. Bir sonraki adımda hesabınız ile ilgili çeşitli kategoriler içeren bir sayfa ile karşılaşacaksınız.

Kategoriler arasından "Help" kategorisine girmeniz gerekiyor. Daha sonra "Contact Us" bölümünü açın. Ardından "Delete Account" seçeneğini seçin. Karşınıza profil silme ile ilgili çeşitli nedenler çıkacak. Bunlar arasından bir neden seçin. Eğer istediğiniz neden listede bulunmuyorsa "Other" seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Hesabı neden sildiğinize dair bir neden seçtikten hemen sonra "Yes, I'm sure" seçeneğine basın. Böylece söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu adımı uyguladıktan sonra hesabınız 15 gün içerisinde kalıcı olarak silinecektir.

Bu rehberde BeReal hesabı nasıl silinir sorusunu yanıtladık. Peki, popüler sosyal medya platformlarından biri olan BeReal hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu hizmet ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.