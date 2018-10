Your Phone Companion uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızı bilgisayarınız ile eşitleyerek tüm dosyalarınıza erişebilirsiniz.

Microsoft tarafından geliştirilen Your Phone Companion uygulaması, akıllı telefonlarınızı Windows 10 bilgisayarınız ile eşitlemenize olanak tanıyor. Eşitleme işlemini tamamladıktan sonra telefonunuzdaki fotoğraf, metin, belge, müzik, video ve diğer dosyalarınıza bilgisayarınızdan erişim imkanı sunan Your Phone Companion uygulamasında, mesaj göndermek de mümkün hale geliyor.