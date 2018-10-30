Your Phone Companion uygulaması, akıllı telefonlarınızdan bilgisayara dosya göndermenize olanak tanıyor.
Your Phone Companion uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızı bilgisayarınız ile eşitleyerek tüm dosyalarınıza erişebilirsiniz.
Microsoft tarafından geliştirilen Your Phone Companion uygulaması, akıllı telefonlarınızı Windows 10 bilgisayarınız ile eşitlemenize olanak tanıyor. Eşitleme işlemini tamamladıktan sonra telefonunuzdaki fotoğraf, metin, belge, müzik, video ve diğer dosyalarınıza bilgisayarınızdan erişim imkanı sunan Your Phone Companion uygulamasında, mesaj göndermek de mümkün hale geliyor.
Telefondan bilgisayara dosya gönderme işlemini çok kolay hale getiren Your Phone Companion uygulamasında, işlerinizi kaldığı yerden devam ettirmek için Microsoft uygulamalarını da eşitleyebilirsiniz. Android 7.0 ve üzeri sürümlerle kullanabileceğiniz Your Phone Companion uygulamasında, eşitleme işlemini gerçekleştirmek için gerekli talimatları da uygulama içerisinden bulabiliyorsunuz. Eğer siz de telefonunuzu bilgisayara bağlayarak dosyalarınıza kolayca erişmek istiyorsanız, Your Phone Companion uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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