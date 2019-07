Zero City: Zombie Survival

Yeni dünyadaki son sığınaklardan birinin komutasını al. Mücadelecileri bir araya getirip öncülük et, insanları eğit ve görevler ver. Herkes için her zaman bir görev var: Üssünü inşa et, güçlendir ve zapt edilemez hale getir.

Virüs etrafa yayılıyor, çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Savaşçılar uyarılmalı ve silahları hazır olmalı. Terk edilmiş ardiyelerde bulunan öğeler ve malzemeler, zombi akınına ve ustalarına karşı savaşlarda işe yarayacaktır. Sığınağını savunmaya hazırla. Hangi savunma kombinasyonunun en etkili olacağına karar ver.

Bu karanlık günlerde her bir mücadeleci önemlidir ve herkesin yapabileceği bir şey vardır! İnsanlarına yeni beceriler kazandır, yükselt ve ne öğrendiklerini pratikte sana göstermelerine izin ver.